Василевский: «Тампа» расслабилась после регулярки и не была готова к плей-офф

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский оценил выступление команды в прошлом сезоне. «Молнии» выиграли регулярный чемпионат НХЛ, но проиграли в первом раунде плей-офф «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 0-4.



«Очень хотим победить в новом сезоне. Ребята настроены и готовы показать всем, что мы понимаем, какие задачи стоят перед нами. Думаю, команда почувствовала себя слишком комфортно после успеха в регулярном чемпионате. Легко играть, когда всё получается, когда чувствуешь себя комфортно.



Мы завоевали Президентский кубок игр за десять до окончания чемпионата. Наверное, решили, если у нас всё получается в чемпионате, то и в плей-офф с командой всё будет в порядке. Но в плей-офф другая игра. Думаю, мы расслабились и не были готовы к плей-офф. Многие играли хорошо, но в плей-офф мы выступили слабо», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.

Василевского поставили выше Бобровского в рейтинге НХЛ. Всё правильно? В NHL Network забыли, как «Тампа» вылетела 0-4 от «Коламбуса».