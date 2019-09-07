Василевский: «Тампа» расслабилась после регулярки и не была готова к плей-офф

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский оценил выступление команды в прошлом сезоне. «Молнии» выиграли регулярный чемпионат НХЛ, но проиграли в первом раунде плей-офф «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 0-4.
«Очень хотим победить в новом сезоне. Ребята настроены и готовы показать всем, что мы понимаем, какие задачи стоят перед нами. Думаю, команда почувствовала себя слишком комфортно после успеха в регулярном чемпионате. Легко играть, когда всё получается, когда чувствуешь себя комфортно.
Мы завоевали Президентский кубок игр за десять до окончания чемпионата. Наверное, решили, если у нас всё получается в чемпионате, то и в плей-офф с командой всё будет в порядке. Но в плей-офф другая игра. Думаю, мы расслабились и не были готовы к плей-офф. Многие играли хорошо, но в плей-офф мы выступили слабо», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.
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