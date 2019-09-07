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Евенко: драка с участием Ханта и Семёнова смотрелась смешно

Евенко: драка с участием Ханта и Семёнова смотрелась смешно
Хоккей / КХЛ 0

Защитник минского «Динамо» Олег Евенко поделился мнением о драке с участием защитника «Салавата Юлаева» Алексея Семёнова и форварда «Куньлунь Ред Стар» Гарета Ханта.

«Видел этот эпизод. Не понимаю, почему такое значение придаётся этому эпизоду. Понятно, что у Семёнова большое преимущество в росте. Не знаю, дерётся он или нет. В курсе только, что Гарет Хант — сильный человек в этом деле. Из того, что увидел в этой драке, не заметил, чтобы он хоть раз попал Семёнову по лицу. Понятно, что Алексей драку выиграл по очкам. На мой взгляд, драка Семёнова с Хантом смотрелась смешно. Слишком уж разница в габаритах серьёзная.

В этой лиге тяжело найти драку. Но если моей команде это нужно, то готов выйти и подраться в матче КХЛ. Другое дело, что здесь нет людей, с которыми можно было бы это сделать. Обычно одни разговоры на льду, а до дела не доходит. При необходимости могу подраться и с мастером хоккея, и с тафгаем — разницы нет», — цитируют Евенко «Известия».

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Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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