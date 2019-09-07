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Виньо: для Проворова будет лучше, если он приедет на сборы в первый же день

Виньо: для Проворова будет лучше, если он приедет на сборы в первый же день
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Ален Виньо рассчитывает увидеть защитника Ивана Проворова и нападающего Трэвиса Конечны в первый день тренировочного лагеря, который откроется 13 сентября. Оба хоккеиста находятся в статусе ограниченно свободных агентов.

«Не имею никакого отношения к переговорам, сразу им это объяснил. Кроме того, сообщил, что у команды новый тренер, новый тренерский штаб, новая тактика. Поэтому будет лучше для всех, если они прибудут на сборы в первый же день. Я всё им четко объяснил. Так будет лучше для них. Я говорю об игроке, агенте и руководстве клуба. Так можно было бы быстро найти общий язык и начать работать. Все от этого только выиграют.

Разговаривал с ними. Мне показалось, что они очень хотят играть в новом сезоне. Говорил с ними по телефону. Сложилось впечатление, что ребята хотят увидеть партнёров. Это понятно. Они игроки «Флайерз» и хотят быть в команде», — цитирует Виньо официальный сайт НХЛ.

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