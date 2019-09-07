Скудра: была непростая ночь, добрались до Хабаровска буквально перед матчем

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра поделился эмоциями после выездного матча с «Амуром» (2:1 ОТ). Встреча началась с 10-минутной задержкой в связи с поздним прибытием челябинского клуба в Хабаровск.
«Мне показалось, что матч получился весьма интересным, живым. Довольно много моментов было у обеих команд. Здорово, что мы смогли начать эту непростую поездку с победного результата. У «Трактора» была очень непростая ночь, добрались буквально перед самым матчем. Ребята проявили сплочённость, ситуация была показательной для нас — она бы парней сплотила или наоборот. Ребята — молодцы, справились, провели хороший матч. Самое главное, что выиграли и порадовали болельщиков. У нас День города в Челябинске, поэтому всех болельщиков — с победой и праздником!» — сказал Скудра на пресс-конференции после матча.
Челябинский клуб одержал первую победу в нынешнем сезоне.
- 7 сентября 2019
-
15:39
-
15:07
-
14:32
-
14:27
-
14:11
-
13:46
-
13:29
-
13:04
-
12:37
-
12:31
-
12:00
-
11:19
-
11:14
-
11:04
-
10:30
-
10:12
-
10:07
-
09:48
-
09:30
-
09:21
-
09:15
-
09:06
-
08:43
-
00:58
-
00:15
-
00:12
-
00:00
- 6 сентября 2019
-
23:30
-
23:15
-
23:07
-
23:02
-
22:58
-
22:55
-
22:53
-
22:49