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Скудра: была непростая ночь, добрались до Хабаровска буквально перед матчем

Скудра: была непростая ночь, добрались до Хабаровска буквально перед матчем
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра поделился эмоциями после выездного матча с «Амуром» (2:1 ОТ). Встреча началась с 10-минутной задержкой в связи с поздним прибытием челябинского клуба в Хабаровск.

«Мне показалось, что матч получился весьма интересным, живым. Довольно много моментов было у обеих команд. Здорово, что мы смогли начать эту непростую поездку с победного результата. У «Трактора» была очень непростая ночь, добрались буквально перед самым матчем. Ребята проявили сплочённость, ситуация была показательной для нас — она бы парней сплотила или наоборот. Ребята — молодцы, справились, провели хороший матч. Самое главное, что выиграли и порадовали болельщиков. У нас День города в Челябинске, поэтому всех болельщиков — с победой и праздником!» — сказал Скудра на пресс-конференции после матча.

Челябинский клуб одержал первую победу в нынешнем сезоне.

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