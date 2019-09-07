Гулявцев: «Амур» должен не жаловаться на календарь, а подстраиваться под него

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев оценил игру команды в домашнем матче с «Трактором» (1:2 ОТ).



«Матч живой был сегодня. Я оцениваю выступление команды в сравнении с предыдущими встречами, которые мы провели на выезде. Мне кажется, сегодня «Амуру» не хватало свежести, хотя играли на своём льду перед большим количеством болельщиков. Поездка у нас была не очень славная, прилетели вчера. Тем не менее, на это пенять не стоит.



Скажу так — сегодня много игроков выпало у нас, причём речь идёт о ведущих хоккеистах команды. Календарь непростой, но мы должны не жаловаться, а подстраиваться под него и готовиться к тому, что есть. Матч с «Трактором» получился непростым, тяжело пока нам даются заброшенные шайбы», — сказал Гулявцев на пресс-конференции после матча.

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