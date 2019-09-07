Кросби: «Питтсбургу» ещё предстоит найти своё лицо

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби оценил выступление команды в прошедшем сезоне. «Пингвины» проиграли в первом раунде плей-офф «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 0-4.
«Мы понимали, против какой команды играем, понимали, что нас ждёт. Не думаю, что «Питтсбург» сделал всё для того, чтобы у него появился шанс на успех в серии. Мы сами себя обыгрывали в некоторых моментах. И я не хочу при этом умалять заслуги «Айлендерс». Они сделали то, что должны были сделать. Мы виноваты в том, что не выложились в полной мере, играли не так как надо. У нас были проблемы с мотивацией. С этим команды сталкиваются в каждом сезоне. Многие проблемы остаются с прошлого года.
Вопросы остаются. Мы стали моложе, но в некоторых отношениях старше. Как и любой команде, «Питтсбургу» ещё предстоит найти своё лицо. Только мы можем это сделать. Я уже сказал, что мы стали моложе. Значит, команда будет быстрее и энергичнее. У нас есть несколько ребят, которые очень рады, что оказались на своих нынешних местах. Посмотрим, что нам это даст», — цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.
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