«Салават Юлаев» нанёс «Сибири» первое поражение в нынешнем сезоне

«Сибирь» принимала в Новосибирске «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Николая Цулыгина.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

Уфимцы открыли счёт в первом периоде стараниями Никиты Сошникова. Он же удвоил преимущество «Салавата» на 32-й минуте встречи. «Сибирь» отыграла один гол усилиями Юусо Пуустинена, отличвшегося в формате «5 на 4», на что гости ответили заброшенной шайбой в исполнении Теэму Хартикайнена в большинстве.



«Сибирь» потерпела первое поражение в нынешнем сезоне, а «Салават» одержал вторую победу в трёх матчах регулярного чемпионата. 10 сентября подопечные Николая Заварухина сыграют со СКА в Санкт-Петербурге, а уфимский клуб 12-го числа примет на своей площадке «Автомобилист».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.