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«Салават Юлаев» нанёс «Сибири» первое поражение в нынешнем сезоне

«Салават Юлаев» нанёс «Сибири» первое поражение в нынешнем сезоне
Хоккей / КХЛ 0

«Сибирь» принимала в Новосибирске «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Николая Цулыгина.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

Уфимцы открыли счёт в первом периоде стараниями Никиты Сошникова. Он же удвоил преимущество «Салавата» на 32-й минуте встречи. «Сибирь» отыграла один гол усилиями Юусо Пуустинена, отличвшегося в формате «5 на 4», на что гости ответили заброшенной шайбой в исполнении Теэму Хартикайнена в большинстве.

«Сибирь» потерпела первое поражение в нынешнем сезоне, а «Салават» одержал вторую победу в трёх матчах регулярного чемпионата. 10 сентября подопечные Николая Заварухина сыграют со СКА в Санкт-Петербурге, а уфимский клуб 12-го числа примет на своей площадке «Автомобилист».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 сентября 2019, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Сошников (Кугрышев) – 11:39' (5x5)   0:2 Сошников (Маннинен, Ларсен) – 31:22' (5x5)   1:2 Пуустинен – 37:19' (5x4)   1:3 Хартикайнен (Умарк, Ларсен) – 39:14' (5x4)
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