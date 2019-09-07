Плющев: Яндач ошибся, когда в интервью непонятно отзывался о Мозякине

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением об увольнении Йозефа Яндача с поста главного тренера «Металлурга». Новым наставником «Магнитки» будет Илья Воробьёв.



«Отставка логически читалась, правда, я думал, что у нас другой иностранец уйдёт первым (Имеется в виду главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш. — Прим. «Чемпионата»). Наверное, руководство клуба не увидело прогресса и посчитало, что лучше раньше, чем позже. Нет ничего странного в том, что вернули Воробьёва. Он достаточно хорошо знает этот клуб, выигрывал с ним. Были удачи и неудачи, но на сегодняшний день руководители, видимо, никого не видят, кроме Воробьёва, который должен быстро влиться в коллектив и его требования не будут в новинку игрокам.



В прошлом году «Магнитка» не показала хоккея, которого требовали и руководители, и болельщики. Видимо, дали второй шанс, посчитали, что первый блин комом. А измышления, хотели или нет… Те, кто принимает решения в «Металлурге», разбираются в хоккее, любят свой клуб, вкладывают большие средства, чтобы смотреть на безликую игру команды, которая должна претендовать как минимум на финал Кубка Гагарина. Если бы хотели, убрали бы Яндача после прошлого сезона, видимо, посчитали, что блин комом. Получилось так, что ком слишком круто был замешан, а Яндач не предложил ничего нового.

Не собираюсь гадать, будет ли возвращение Воробьёва в «Магнитку» удачным, важно, насколько Илья сам себя ощущает. По-видимому, спрашивали его мнение, и он дал какие-то обязательства, как видит команду и что сможет перестроить в ближайшее время. Чемпионат мира показал, что такое собрать команду. Команда звёзд не значит, что команда звёздная. Думаю, предыдущий наставник ошибся, когда в некоторых интервью непонятно отзывался о Мозякине, хотя это легенда для «Магнитки». Надо было думать на перспективу, ведь одно присутствие Сергея на площадке и на скамейке для всех игроков — сильное явление. Наверное, напрягли слова тренера, что Мозякин — мастер, но решать будут другие. Думаю, «Магнитка» приняла правильное и своевременное решение. Весь сезон впереди, есть время подправить, перезагрузить. Илья выигрывал Кубок Гагарина с «Металлургом», его назначение сейчас логически правильное», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.