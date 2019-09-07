Казаков: с лидерами «Салавата» нужно было играть жёстче, они этого не любят

Нападающий новосибирской «Сибири» Максим Казаков прокомментировал домашнее поражение со счётом 1:3 в матче с «Салаватом Юлаевым».



«Увы, проиграли первый период по содержанию игры. По счёту — понятно, но по моментам, по активности было не очень хорошо. Упускали соперников, ошибались. Потом добавили, но, к сожалению, не смогли выпутаться из ситуации. Одну забили, но затем пропустили в меньшинстве. Знали, конечно, что против «Салавата» нельзя удаляться. Получилось так, что единственное большинство соперник реализовал. Конечно, мы работаем над собственной реализацией численного преимущества. Сегодня забили, но особо не получилось, шансы были.



Не получилось закрыть первое звено «Салавата»? Да, мы говорили, что с ними нужно играть плотнее, играть «в тело». Все знают, что они не любят такую игру. Моментами мы делали это, но недостаточно хорошо. Итоги домашней серии не хочу сейчас оценивать. Не могу сказать, что нормально, хочется выигрывать в каждом матче, но сезон длинный и через такие отрезки придётся пройти.



Каково играть 7 сентября, в день памяти «Локомотива»? Конечно, это особенный день. Погибли наши коллеги, на эту тему сложно говорить. Это важный день для нашего хоккея. Нужно ли вообще играть 7 сентября? Я не решаю такие вопросы. Нам сказали играть — мы играем», — передаёт слова Казакова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

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