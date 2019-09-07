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Цулыгин: игроки «Салавата» перебороли себя и проявили характер

Цулыгин: игроки «Салавата» перебороли себя и проявили характер
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги выездного матча с «Сибирью» (3:1).

«Очень сложная победа, хорошо, что мы её добились. Был очень сложный переезд, плюс ко всему команда соперника активно играла, не давала поднять голову. Хорошо, что ребята справились с давлением, здорово выстояли в меньшинстве, перебороли себя, проявили характер и добились нужной победы», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Евгений Гофман.

Уфимцы открыли счёт в первом периоде стараниями Никиты Сошникова. Он же удвоил преимущество «Салавата» на 32-й минуте встречи. «Сибирь» отыграла один гол усилиями Юусо Пуустинена, отличвшегося в формате «5 на 4», на что гости ответили заброшенной шайбой в исполнении Теэму Хартикайнена в большинстве.

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