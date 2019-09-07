Бадюков: победа «Северстали» в игре с «Авангардом» — главная сенсация чемпионата

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса», эксперт и комментатор КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился впечатлениями от успеха «Северстали» в матче с «Авангардом» (5:1).
«Наверное, победа «Северстали» в матче с «Авангардом» — это пока главная сенсация чемпионата. Другие результаты более-менее ровные. «Авангард» же неплохо сыграл с ЦСКА и «Йокеритом», но мне кажется, что «Северсталь» чувствовала себя достаточно неплохо после поездки. Дело в специфике подготовки к сезону. Кстати, те голы, которые забивала “Северсталь”, были очень красивыми.
Разин сам был играющим хоккеистом. Этого же он требует и от своих игроков, чтобы те играли с шайбой. В других клубах эти же ребята смотрелись средненько. Что касается работы с молодёжью, то скажу, что, конечно, молодые игроки могут давать результат. Но это происходит в случае, если им доверяют и дают шанс поиграть против сильных команд. Это всегда нужно делать, особенно в начале сезона. Я всегда призываю руководителей клубов терпеть», — сказал Бадюков «Чемпионату».
- 7 сентября 2019
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