Панин: в Китае маскот думал, что по ковру можно кататься на коньках

Капитан «Салават Юлаева» Григорий Панин рассказал об организации матчей в Китае.
«Каково играть при полных трибунах после Китая? Всегда круто играть при полных трибунах. Когда играешь в Новосибирске, здесь особая атмосфера. В Уфе тоже особая атмосфера. В Китае дошло вплоть до того, что когда играл гимн клубный маскот упал на ковер и, когда начал вставать, подумал, что на нем тоже можно кататься на коньках и снова упал.
Не боялись ли травмироваться об калитку? Боялись льда — он был залит не по стандарту и ворота вечно съезжали после каждого перемещение вратаря или столкновения. Наверняка на месте есть организаторы, которые занимаются этими вопросами. Понятно, что они проводили матч в первый раз, но это прежде всего, безопасность каждого игрока. Выдохнули ли, когда уезжали из Китая? Можно и так сказать», — сказал Панин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.
- 7 сентября 2019
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