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И. Воробьёв: если дольше бы оставался без работы, поехал в Америку или Европу

И. Воробьёв: если дольше бы оставался без работы, поехал в Америку или Европу
Хоккей / КХЛ 0

Илья Воробьёв рассказал, как согласился вернуться на пост главного тренера магнитогорского «Металлурга».

«Вчера сидел с сыном, смотрел матчи КХЛ. После встречи «Магнитки» с «Витязем» мне позвонили и пригласили в команду. Сразу дал положительный ответ. У меня спросили, могу ли приехать завтра. Сказал: «Да, завтра прилечу». И вот я в самолете сейчас.

Устал за лето без работы. Все нормально. Мне как раз хватило этих пары-тройки месяцев, чтобы перезагрузиться. Сейчас мне не надо ничего говорить о «Металлурге», мне надо закатывать рукава и работать. Приеду, встречусь с ребятами, персоналом, узнаю, что и как. А дальше будет видно.

Если бы я дольше оставался без работы, то поехал либо в Северную Америку, либо в Европу. Но в Америку только в качестве помощника на время, а в Европе уже бы тогда на основную работу", — цитирует тренера Sport 24.

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