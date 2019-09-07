И. Воробьёв: если дольше бы оставался без работы, поехал в Америку или Европу

Илья Воробьёв рассказал, как согласился вернуться на пост главного тренера магнитогорского «Металлурга».



«Вчера сидел с сыном, смотрел матчи КХЛ. После встречи «Магнитки» с «Витязем» мне позвонили и пригласили в команду. Сразу дал положительный ответ. У меня спросили, могу ли приехать завтра. Сказал: «Да, завтра прилечу». И вот я в самолете сейчас.



Устал за лето без работы. Все нормально. Мне как раз хватило этих пары-тройки месяцев, чтобы перезагрузиться. Сейчас мне не надо ничего говорить о «Металлурге», мне надо закатывать рукава и работать. Приеду, встречусь с ребятами, персоналом, узнаю, что и как. А дальше будет видно.



Если бы я дольше оставался без работы, то поехал либо в Северную Америку, либо в Европу. Но в Америку только в качестве помощника на время, а в Европе уже бы тогда на основную работу", — цитирует тренера Sport 24.

Уволить Яндача ради Воробьёва. В Чехии считают, что «Магнитка» искала повод Увольнение на шестой день сезона — это почти рекорд.