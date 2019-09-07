«Сиракьюз» подтвердил подписание контракта с самым ценным игроком МХЛ

Клуб Американской хоккейной лиги «Сиракьюз», являющийся фарм-клубом «Тамра-Бэй Лайтнинг», подтвердил подписание однолетнего контракта с нападающим Михаилом Шалагиным. Ранее игрок выступал в системе московского «Спартака», в Континентальной хоккейной лиге московский клуб сохранит спортивные права на 19-летнего нападающего.
В прошлом сезоне форвард дебютировал в КХЛ. На его счету четыре матча за основную команду «Спартака». Большую часть сезона-2018/19 форвард провёл в МХЛ, где набрал 75 (48+27) очков в 43 матчах. В результате Шалагин стал лучшим снайпером регулярного чемпионата и был признан самым ценным игроком. Кроме того, на счету хоккеиста две шайбы в 7 играх ВХЛ за воскресенский «Химик».
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