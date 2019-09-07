«Ак Барс» победил «Сочи», забросив шесть шайб

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней площадке потерпел поражение от казанского «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ, встреча завершилась со счётом 3:6. Для подопечных Сергея Зубова поражение стало первым в сезоне-2019/20, «Ак Барс» одержал вторую победу подряд.
Черноморский коллектив провалил старт матча, пропустив за четыре минуты три шайбы. Авторами голов в составе «Ак Барса» стали нападающие Дмитрий Воронков, Кирилл Петров и Мэтт Фрэттин. В начале второго периода команды забили три гола: у «Сочи» отличился форвард Никита Точицкий, у гостей точные броски удались Владимиру Ткачёву и Микаэлю Викстранду. На 29-й минуте форвард Андрей Алтыбармакян забросил вторую шайбу хозяев. На 50-й минуте Мальте Стрёмвалль сократил разницу в счёте до двух голов. Точку в концовке поставил Вячеслав Основин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 7 сентября 2019
-
20:34
-
20:26
-
20:16
-
19:56
-
19:49
-
19:23
-
18:59
-
18:30
-
18:27
-
17:49
-
17:30
-
17:08
-
17:08
-
16:51
-
16:49
-
16:47
-
16:40
-
16:21
-
16:15
-
16:12
-
15:56
-
15:39
-
15:07
-
14:32
-
14:27
-
14:11
-
13:46
-
13:29
-
13:04
-
12:37
-
12:31
-
12:00
-
11:19
-
11:14
-
11:04