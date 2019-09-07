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«Ак Барс» победил «Сочи», забросив шесть шайб

«Ак Барс» победил «Сочи», забросив шесть шайб
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней площадке потерпел поражение от казанского «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ, встреча завершилась со счётом 3:6. Для подопечных Сергея Зубова поражение стало первым в сезоне-2019/20, «Ак Барс» одержал вторую победу подряд.

Черноморский коллектив провалил старт матча, пропустив за четыре минуты три шайбы. Авторами голов в составе «Ак Барса» стали нападающие Дмитрий Воронков, Кирилл Петров и Мэтт Фрэттин. В начале второго периода команды забили три гола: у «Сочи» отличился форвард Никита Точицкий, у гостей точные броски удались Владимиру Ткачёву и Микаэлю Викстранду. На 29-й минуте форвард Андрей Алтыбармакян забросил вторую шайбу хозяев. На 50-й минуте Мальте Стрёмвалль сократил разницу в счёте до двух голов. Точку в концовке поставил Вячеслав Основин.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 6
Ак Барс
Казань
0:1 Воронков (Петров) – 01:42' (5x5)   0:2 Петров (Галимов) – 03:06' (5x5)   0:3 Фрэттин (Викстранд, Ожиганов) – 03:58' (5x4)   0:4 Ткачёв (Галиев) – 21:00' (5x5)   1:4 Точицкий (Алтыбармакян) – 21:44' (5x5)   1:5 Викстранд (Журавлёв, Основин) – 23:53' (5x5)   2:5 Алтыбармакян – 28:04' (5x5)   3:5 Стрёмвалль (Коллинз, Крикунов) – 49:04' (5x5)   3:6 Основин (Галиев) – 59:51' (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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