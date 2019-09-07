«Ак Барс» победил «Сочи», забросив шесть шайб

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней площадке потерпел поражение от казанского «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ, встреча завершилась со счётом 3:6. Для подопечных Сергея Зубова поражение стало первым в сезоне-2019/20, «Ак Барс» одержал вторую победу подряд.



Черноморский коллектив провалил старт матча, пропустив за четыре минуты три шайбы. Авторами голов в составе «Ак Барса» стали нападающие Дмитрий Воронков, Кирилл Петров и Мэтт Фрэттин. В начале второго периода команды забили три гола: у «Сочи» отличился форвард Никита Точицкий, у гостей точные броски удались Владимиру Ткачёву и Микаэлю Викстранду. На 29-й минуте форвард Андрей Алтыбармакян забросил вторую шайбу хозяев. На 50-й минуте Мальте Стрёмвалль сократил разницу в счёте до двух голов. Точку в концовке поставил Вячеслав Основин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.