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Защитник системы «Нью-Джерси» Охотюк выбыл на 6-8 недель

Защитник системы «Нью-Джерси» Охотюк выбыл на 6-8 недель
Хоккей / НХЛ 0

Защитник системы клуба «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Охотюк выбыл из строя на 6-8 недель, информирует официальный «твиттер» американской команды. Россиянину потребовалась операция на сломанном пальце.

18-летний защитник в прошедшем сезоне выступал за «Оттаву 67» в юниорской лиге Онтарио. Охотюк набрал 17 (5+12) очков в 56 матчах при показателе полезности «+30».

«Нью-Джерси» выбрал Охотюка на во втором раунде последнего драфта НХЛ под общим 61-м номером.

Напомним, в июне «Нью-Джерси Дэвилз» объявил фамилии хоккеистов, приглашённых в лагерь развития. В числе 37 игроков оказалось трое россиян: Никита Охотюк и нападающие Михаил Мальцев и Никита Попугаев.

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