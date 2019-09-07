Воронков — о первой шайбе в КХЛ: невероятные ощущения, шайбу отдал Ожиганов

Нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков поделился впечатлениями от выигранного матча с ХК «Сочи» (6:3), где он забросил свою первую шайбу в КХЛ.



«Круто, очень приятно забросить первый гол в КХЛ, это невероятные ощущение – спасибо тренерам и партнёрам за доверие и помощь. Ребята поздравили, сказали «Молодчик».



Как я потерял перчатку? Я весь в игре был, не помню. Помню, что толкнул соперника, потом после первого броска шайба осталась на пятаке, второй раз смог добить её, между ног вроде бы попал.



Забрал ли шайбу? Конечно! Партнёры отдали – Игорь Ожиганов, спасибо ему», — приводит слова нападающего официальный сайт «Ак Барса».

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.