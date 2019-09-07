Петров: понятно, что «Ак Барс» чуть другой после Билялетдинова

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров после выигранного матча с ХК «Сочи» (6:3) поделился мнением о старте сезона.



«Старт сезона, в принципе, нормальный – из трёх матчей выиграли два. Не сказать, что против ЦСКА упустили игру, могли хотя бы одно очко заработать. Голов много, да, но сейчас коробки стали меньше, хоккей более мобильный, бросаешь отовсюду, везде залетает. Я считаю, что это идёт нашему хоккею на пользу.



Как складывается игра „Ак Барса“? Понятно, что клуб чуть другой после Зинэтулы Билялетдинова. Пришли новые ребята – хорошие, играющие, очень мастеровитые. Тренерский штаб своё внёс, мы стараемся всё выполнять, что-то своё добавляем в нападении. У нас очень хорошая команда – большая, боевая и скоростная», — цитирует игрока официальный сайт клуба.



«Ак Барс» победил «Сочи», забросив шесть шайб