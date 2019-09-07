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«Лос-Анджелес» подписал новый контракт с Кэмпбеллом, «Виннипег» — с Комри

«Лос-Анджелес» подписал новый контракт с Кэмпбеллом, «Виннипег» — с Комри
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» подписал новый контракт с голкипером Джеком Кэмпбеллом, информирует официальный сайт команды. 27-летний вратарь заключил новое соглашение сроком на два сезона, годовая зарплата голкипера составит $ 1,65 млн.

В прошедшем сезоне Кэмпбелл принял участие в 31 матче регулярного чемпионата, одержав 10 побед при коэффициенте надёжности 2,30 и отражая 92,8% бросков.

Клуб НХЛ «Виннипег Джетс» подписал новый контракт с голкипером Эриком Комри, информирует официальный сайт канадского коллектива. Соглашение рассчитано на два года, годовая зарплата голкипера на уровне НХЛ составит $ 700 тыс. В прошлом сезоне 24-летний вратарь сыграл один матч за основную команду «Виннипега».

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