Фисенко: сегодня все игроки «Ак Барса» достойны тюбетейки

Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко прокомментировал победу команды над ХК «Сочи» (6:3).
«Мы здорово начали игру – знали, что «Сочи» играл вчера, у них было мало времени на восстановление. В принципе, старт нам удался, но потом мы дали сопернику вернуться в игру, что хорошие команды не делают, надо было гнуть свою линию и не давать «Сочи» шансов. Мы дали им воздуха, поэтому такая тяжёлая победа получилась.
Игра на канадской площадке? Хоккей другой, мы в последнем матче играли на большой площадке. Здесь видно, что и отскоки сразу на ворота, и моментов много. Думаю, что для зрителей смотреть такую игру – это удовольствие.
Тюбетейка лучшему игроку? Очень здорово, что в начале сезона получилось надеть её. Здорово, когда так случается, но сегодня все ребята достойны получить тюбетейку», — цитирует игрока официальный сайт клуба.
- 7 сентября 2019
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