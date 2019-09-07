Фисенко: сегодня все игроки «Ак Барса» достойны тюбетейки

Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко прокомментировал победу команды над ХК «Сочи» (6:3).



«Мы здорово начали игру – знали, что «Сочи» играл вчера, у них было мало времени на восстановление. В принципе, старт нам удался, но потом мы дали сопернику вернуться в игру, что хорошие команды не делают, надо было гнуть свою линию и не давать «Сочи» шансов. Мы дали им воздуха, поэтому такая тяжёлая победа получилась.



Игра на канадской площадке? Хоккей другой, мы в последнем матче играли на большой площадке. Здесь видно, что и отскоки сразу на ворота, и моментов много. Думаю, что для зрителей смотреть такую игру – это удовольствие.



Тюбетейка лучшему игроку? Очень здорово, что в начале сезона получилось надеть её. Здорово, когда так случается, но сегодня все ребята достойны получить тюбетейку», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

«Ак Барс» победил «Сочи», забросив шесть шайб