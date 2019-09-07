Марьямяки: семь голов перед своими болельщиками — очень здорово для «Йокерита»
Главный тренер финского «Йокерита» Лаури Марьямяки поделился впечатлениями от выигранной домашней встречи с рижским «Динамо» (7:2). Для «джокеров» победа стала первой в регулярном чемпионате сезона-2019/20.
«Главной темой сегодня был командный рост, усиление командной игры, поскольку в четверг мы показали отнюдь не то, что хотели. Команда должным образом откликнулась на этот призыв. Нашей целью было хорошо обороняться и бороться; через это приходят и успехи в атаке. Ведущие игроки показали пример, которому легко было последовать остальным. Хорошо, что нам удалось забросить четыре шайбы в большинстве. Семь голов перед своими болельщиками при добротной в целом игре – это очень здорово», — цитирует Марьямяки официальный сайт «Йокерита».
«Йокерит» одержал первую победу в сезоне, забив семь голов рижскому «Динамо»
- 7 сентября 2019
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