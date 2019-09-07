Алтыбармакян: «Сочи» теперь забивает много, а пропускает ещё больше

Нападающий ХК «Сочи» Андрей Алтыбармакян подвёл итоги проигранного матча с «Ак Барсом» (3:6).
«У нас были хорошие соперники. Все на старте хотят показать лучшую игру. Тяжело было пацанам сыграть три игры за четыре дня. Это была хорошая для нас нагрузка – мы готовились к ней. Должны были сегодня начинать намного увереннее.
Что случилось в первом периоде? Проспали. Вышли почему-то не готовыми. Не знаю, может сказалась вчерашняя игра. Но мы не должны на это обращать внимание. Мы знали, что у нас будет такое расписание в начале чемпионата и должны были готовиться к этой игре. Такую команду как «Ак Барс» догонять… Мы много чего сделали, но, к сожалению, глупые ошибки привели к их победе.
Надо чуть разобраться в обороне. Если в прошлом сезоне пропускали много и забивали мало, то сейчас забиваем много, а пропускаем ещё больше. Нужно разобраться в этом. Ничего, сейчас начало сезона и, думаю, мы с этим справимся», — цитирует игрока официальный сайт клуба.
- 7 сентября 2019
-
22:59
-
22:30
-
22:08
-
21:45
-
21:21
-
21:05
-
20:50
-
20:34
-
20:26
-
20:16
-
19:56
-
19:49
-
19:23
-
18:59
-
18:30
-
18:27
-
17:49
-
17:30
-
17:08
-
17:08
-
16:51
-
16:49
-
16:47
-
16:40
-
16:21
-
16:15
-
16:12
-
15:56
-
15:39
-
15:07
-
14:32
-
14:27
-
14:11
-
13:46
-
13:29