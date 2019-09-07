Алтыбармакян: «Сочи» теперь забивает много, а пропускает ещё больше

Нападающий ХК «Сочи» Андрей Алтыбармакян подвёл итоги проигранного матча с «Ак Барсом» (3:6).



«У нас были хорошие соперники. Все на старте хотят показать лучшую игру. Тяжело было пацанам сыграть три игры за четыре дня. Это была хорошая для нас нагрузка – мы готовились к ней. Должны были сегодня начинать намного увереннее.



Что случилось в первом периоде? Проспали. Вышли почему-то не готовыми. Не знаю, может сказалась вчерашняя игра. Но мы не должны на это обращать внимание. Мы знали, что у нас будет такое расписание в начале чемпионата и должны были готовиться к этой игре. Такую команду как «Ак Барс» догонять… Мы много чего сделали, но, к сожалению, глупые ошибки привели к их победе.



Надо чуть разобраться в обороне. Если в прошлом сезоне пропускали много и забивали мало, то сейчас забиваем много, а пропускаем ещё больше. Нужно разобраться в этом. Ничего, сейчас начало сезона и, думаю, мы с этим справимся», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

«Ак Барс» победил «Сочи», забросив шесть шайб