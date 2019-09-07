Ю. Александров: все три матча «Сочи» были тяжёлыми, много пропустили

Защитник ХК «Сочи» Юрий Александров подвёл итоги проигранного матча с «Ак Барсом» (3:6).



«Сложный старт сезона? Да, это правда. Причём всё три матча были тяжелые, упорные, много голов как забито, так и пропущено. Есть над чем работать, что поправлять. Нас не устраивает, что очень много голов пропущено за эти игры. Сегодня было тяжелое начало, мы его проиграли. Хотя готовились к быстрому хоккею со стороны «Ак Барса», но для нас, к сожалению, так получилось.



Из-за чего так много голов? Сложно сказать. Может и площадка влияет, но много в неравных составах забито – отскоки, добивания. Не сказал бы, что это чисто площадка. Пока так.



Набранные очки не только у меня, но и у многих ребят, потому что много голов. Дай бог, чтобы и дальше так было. Будем стараться радовать наших болельщиков», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

«Ак Барс» победил «Сочи», забросив шесть шайб