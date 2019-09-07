Ю. Александров: все три матча «Сочи» были тяжёлыми, много пропустили

Защитник ХК «Сочи» Юрий Александров подвёл итоги проигранного матча с «Ак Барсом» (3:6).
«Сложный старт сезона? Да, это правда. Причём всё три матча были тяжелые, упорные, много голов как забито, так и пропущено. Есть над чем работать, что поправлять. Нас не устраивает, что очень много голов пропущено за эти игры. Сегодня было тяжелое начало, мы его проиграли. Хотя готовились к быстрому хоккею со стороны «Ак Барса», но для нас, к сожалению, так получилось.
Из-за чего так много голов? Сложно сказать. Может и площадка влияет, но много в неравных составах забито – отскоки, добивания. Не сказал бы, что это чисто площадка. Пока так.
Набранные очки не только у меня, но и у многих ребят, потому что много голов. Дай бог, чтобы и дальше так было. Будем стараться радовать наших болельщиков», — цитирует игрока официальный сайт клуба.
- 8 сентября 2019
-
00:32
-
00:15
- 7 сентября 2019
-
23:41
-
23:40
-
22:59
-
22:30
-
22:08
-
21:45
-
21:21
-
21:05
-
20:50
-
20:34
-
20:26
-
20:16
-
19:56
-
19:49
-
19:23
-
18:59
-
18:30
-
18:27
-
17:49
-
17:30
-
17:08
-
17:08
-
16:51
-
16:49
-
16:47
-
16:40
-
16:21
-
16:15
-
16:12
-
15:56
-
15:39
-
15:07
-
14:32