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Лундквист: на старте прошлого сезона мне казалось, что я вхожу в число лучших

Лундквист: на старте прошлого сезона мне казалось, что я вхожу в число лучших
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист поделился ожиданиями от грядущего сезона НХЛ.

«В первые три месяца прошлого регулярного чемпионата мне казалось, что я вхожу в число лучших вратарей лиги. Во второй половине сезона ситуация изменилась. Надо понять, почему это произошло, все правильно оценить. С моей точки зрения, дело в психологии. Случился сбой. Но я верю, что могу вернуться и снова играть против лучших вратарей НХЛ. Таков мой настрой перед новым сезоном.

Я всегда это знал, однако после длительного периода неудач становится вполне очевидным, что мы играем в первую очередь ради побед. Мы играем не только потому, что получаем удовольствие от процесса и всего, что его сопровождает. Мы играем, чтобы победить. Это доставляет удовольствие. Вот главная цель в новом сезоне. Надеюсь, что мы поставим перед собой такую задачу, а она подразумевает выход в плей-офф. Однако об этом надо говорить внутри команды», — цитирует вратаря официальный сайт НХЛ.

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