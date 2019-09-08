И. Воробьёв: подписи под соглашением пока не стоят, рано говорить по срокам

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал, как получил новый вызов от уральского клуба.

«Позвонил вице-президент клуба Геннадий Иванович Величкин, передал трубку президенту «Металлурга» Виктору Филипповичу Рашникову… Мы с сыном ели шницель, а тут звонок! Кстати, смотрели параллельно два матча: «Металлург» — «Витязь» и «Автомобилист» — СКА.

Рашников спросил, готов ли я приступить к работе. Я ответил, что готов. В итоге взял билет и полетел в Магнитогорск. Пришлось сперва лететь в Польшу, а потом — в Москву, с двумя пересадками. Дело в том, что в конечный пункт назначения я хотел прилететь вечером, а не рано утром. Чтобы голова была свежей и отдохнувшей.

По срокам пока говорить рано. Нужно обговорить все детали, после чего станет ясно. Официально подписи под соглашением пока не стоят. В ближайшее время всё решим. Впереди у «Металлурга» важная выездная серия, хочется максимально к ней подготовиться», — сказал Воробьёв в экслюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Величкин прокомментировал отставку Яндача и назначение Воробьёва в «Металлург»