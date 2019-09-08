И. Воробьёв: Яндач спросил у меня: можно попрощаться с ребятами?

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал о взаимоотношениях с бывшим наставником уральцев Йозефом Яндачем, а также оценил состав команды.

«Ранее не общались и не контактировали. Но вроде в воскресенье он хочет зайти в раздевалку, пожать руку ребятам, попрощаться. Спросил у меня: можно? Я ответил, что да, можно.

Легионерский состав команды? Пока я не слишком сильно с ними знаком. Одно дело — следить за командой по телевизору и совсем другое — всё держать в своих руках. Нужно прочувствовать ситуацию, подержать её в руках. У нас мощная линия защиты, но в большей степени она атакующая. Не так много обороняющихся ребят. Надо смотреть, как правильно распределить силы и наладить баланс», — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.