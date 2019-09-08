«Амур» — «Трактор»: вратарь гостей Федотов проведёт второй матч за два дня

«Амур» и «Трактор» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Хабаровске. Встреча состоится сегодня, 8 сентября, начало — в 10:00 мск.

В первом матче в Хабаровске, который состоялся 7 сентября, победу со счётом 2:1 ОТ одержали гости. Вратарь челябинцев Иван Федотов сыграет второй матч за два дня

«Амур»:



Лангхамер (Аликин);

Йордан — Витасек, Файзуллин — Т. Зогорна — Г. Зогорна;

Кондратьев — Корягин, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Лазарев;

Васильев— Турбин, Язьков — Капитуров — Руденков;

Александров, Железков — Кузнецов — Величкин.



«Трактор»:



Федотов (Демченко);

Терещенко — Виртанен, Гика — Седлак — Кэлоф;

Карпухин — Меньшиков, Кручинин — Попов — Бабенко;

Калинин — Жиляков, Глинкин — Малыхин — Шолохов;

Сергиенко — Гришаков, Косов — Карлин — Фатеев.