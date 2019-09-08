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Форвард «Металлурга» Брэндон Козун дисквалифицирован на два матча

Форвард «Металлурга» Брэндон Козун дисквалифицирован на два матча
Хоккей / КХЛ 0

Форвард магнитогорского «Металлурга» Брэндон Козун дисквалифицирован на два матча, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

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«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Металлург» — «Витязь». Время – 54:00.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на форварда «Металлурга» Брэндона Козуна по п. 1.31. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ («Умышленно хватает, трогает, отталкивает, толкает, совершает подножку против судьи»), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном заявлении.

Видео момента можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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