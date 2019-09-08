Овечкин — о возвращении в КХЛ: не хочу быть тем, кто возвращается ради прикола

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил возможность возвращения в КХЛ, где российский нападающий является советником генерального директора московского «Динамо», после завершения карьеры в НХЛ.
«Побить рекорд Гретцки? Шанс есть всегда. Я должен продолжать делать всё то же, что делал раньше, и тогда мы увидим, что произойдёт. Игра становится всё быстрее, поэтому вы должны быть готовы к таким скоростям и просто быть быстрее.
Впереди у меня два года по контракту. Посмотрим, что будет через два года. Конечно, я хочу играть до тех пор, пока не смогу играть. Вернуться в КХЛ, как поступили Илья Ковальчук и Павел Дацюк? Не хочу быть тем, кто возвращается ради прикола. Если я буду оставаться на том же уровне, тогда да», — приводит слова Овечкина NBC Sports.
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