Уилсон: Торнтон с каждым матчем укрепляет шансы на вхождение в Зал славы

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон прокомментировал заключение контракта с нападающим Джо Торнтоном.
«Невозможно описать словами, какое влияние оказывал Джо на клуб с 2005 года, когда он приехал в Сан-Хосе. Джо — знаковый хоккеист, который с каждым матчем укрепляет свои шансы на вхождение в Зал славы. Его лидерские качества и преданность организации и партнерам вдохновляет. Он обладает редким качеством делать игроков вокруг себя лучше. Мы рады, что он здоров, и снова будет играть в свитере „Шаркс“», — цитирует Уилсона официальный сайт НХЛ.
Следующий сезон для 40-летнего канадца станет 22-м в НХЛ. Джо дебютировал в лиге в сезоне-1997/98 в составе «Бостон Брюинз». За «Сан-Хосе» он выступает с сезона-2005/06, в котором был обменян в команду из «Бостона».
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