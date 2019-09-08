Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Уилсон: Торнтон с каждым матчем укрепляет шансы на вхождение в Зал славы

Уилсон: Торнтон с каждым матчем укрепляет шансы на вхождение в Зал славы
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон прокомментировал заключение контракта с нападающим Джо Торнтоном.

«Невозможно описать словами, какое влияние оказывал Джо на клуб с 2005 года, когда он приехал в Сан-Хосе. Джо — знаковый хоккеист, который с каждым матчем укрепляет свои шансы на вхождение в Зал славы. Его лидерские качества и преданность организации и партнерам вдохновляет. Он обладает редким качеством делать игроков вокруг себя лучше. Мы рады, что он здоров, и снова будет играть в свитере „Шаркс“», — цитирует Уилсона официальный сайт НХЛ.

Следующий сезон для 40-летнего канадца станет 22-м в НХЛ. Джо дебютировал в лиге в сезоне-1997/98 в составе «Бостон Брюинз». За «Сан-Хосе» он выступает с сезона-2005/06, в котором был обменян в команду из «Бостона».

Джо Торнтон подписал новый контракт с «Сан-Хосе»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент