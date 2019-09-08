Евенко: система Вудкрофта отличается от системы Дуайера тем, что она есть

Защитник минского «Динамо» Олег Евенко рассказал, чем отличается система нынешнего главного тренера «зубров» Крэйга Вудкрофта от системы Горди Дуайера.

«Наши результаты показывают, что в этой лиге каждая ошибка может привести к пропущенной шайбе, потому что уровень мастерства очень высокий. У меня не в первый раз за карьеру случается такая серия поражений. И те, кто в ней бывал, знают — когда ты проигрываешь, начинаешь суетиться и в результате ошибаешься в мелочах, которые и перевешивают все удачные действия. Два стартовых поражения говорят о том, что не нужно выключаться ни на секунду и играть до конца в любом эпизоде.

Уверен, когда мы найдём ключ к победе и сможем выдать 60 минут без ошибок либо будем их быстро исправлять — результат придёт. На самом деле мы показываем достойную игру: ребята пашут и выполняют установки. Но каждый может действовать еще лучше. Команде есть где прибавлять. Пока проигрываем из-за ошибок — где-то шайба не так отскочила, где-то неудачные индивидуальные действия. Полагаю, все можно исправить.

Система отличается тем, что она есть. И у Крэйга она детальная. То есть в каждой ситуации у игроков есть план действий. Неважно где — в атаке, в обороне или в средней зоне. Плюс Вудкрофт предпочитает индивидуальный подход к каждому игроку. Он делает всё, чтобы у нас были шансы на победу. Просто самим игрокам надо быть психологически сильнее и выдавать свой лучший хоккей все 60 минут матча», — приводят слова Евенко «Известия».