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«Трактор» повторно победил «Амур» в Хабаровске

«Трактор» повторно победил «Амур» в Хабаровске
Хоккей / КХЛ 0

«Амур» встречался с «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Челябинский клуб одержал выездную победу со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл на 36-й минуте Андрей Попов, реализовав большинство. В середине третьего периода Лукаш Седлак во второй раз переиграл Марека Лангхамера. За 80 секунд до конца третьего периода Валерий Васильев вернул интригу в матч, лишив шат-аута Ивана Федотова, однако на большее хозяев не хватило.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 сентября 2019, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Попов (Кручинин) – 35:59' (5x4)   0:2 Седлак (Гика, Терещенко) – 48:05' (5x5)   1:2 Васильев (Кузнецов) – 58:40' (5x5)

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.

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