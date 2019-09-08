«Трактор» повторно победил «Амур» в Хабаровске

«Амур» встречался с «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Челябинский клуб одержал выездную победу со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл на 36-й минуте Андрей Попов, реализовав большинство. В середине третьего периода Лукаш Седлак во второй раз переиграл Марека Лангхамера. За 80 секунд до конца третьего периода Валерий Васильев вернул интригу в матч, лишив шат-аута Ивана Федотова, однако на большее хозяев не хватило.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.