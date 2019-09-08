Посещаемость «Куньлуня» выросла почти в восемь раз по сравнению с прошлым матчем

«Куньлунь Ред Стар» встречался с «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Китайский клуб одержал домашнюю победу со счётом 1:0.

Игра состоялась на 18-тысячной арене в Шэньчжэне, построенной к Универсиаде. Посещаемость матча, по данным официального сайта КХЛ, составила 6 253 зрителя. Предыдущий матч китайского клуба с «Салаватом Юлаевым» посетили 800 человек. Таким образом, посещаемость «Куньлуня» выросла почти в восемь раз по сравнению с прошлым матчем. Отметим, что «Куньлунь» проведёт ещё три матча на арене в Шэньчжэне.

Счёт в матче на 29-й минуте открыл Итан Верек. Шайба была засчитана после длительного видеопросмотра на предмет правильности пересечения шайбы ленточки ворот. Матч на ноль провёл американский голкипер Джереми Смит, для которого этот шат-аут стал первым в КХЛ.