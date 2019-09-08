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«Авангард» — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
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16:50 Мск
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«Авангард» — «Торпедо»: Франсон не примет участия в матче

«Авангард» — «Торпедо»: Франсон не примет участия в матче
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» и «Торпедо» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Балашихе. Игра состоится сегодня, 8 сентября, начало — в 17:00 мск. «Авангард» проводит второй домашний матч в нынешнем сезоне. Матч пропустит основной защитник омской команды Коди Франсон.

«Авангард»:

Бобков (Судницин);
Бондарев — Покка, Широков — Семёнов— Андригетто;
Мартынов— Чудинов, Шумаков — Пьянов — Бек;
Пивцакин— Войнов, Дедунов — Стась — Потапов;
Яремчук, Кошелев — Грачёв — Щербак.

«Торпедо»:

Линдбек (Тихомиров);
Баранцев — Орлов, Шрёдер — Щехура — Жафяров;
Геноуэй — Мишарин, Варнаков— Хауден— Шенфельд;
Волченков — Аляев, Шахворостов — Ильин — Бочаров;
Зборовский, Ураков— Белевич— Гончарук, Почивалов.

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