«Авангард» — «Торпедо»: Франсон не примет участия в матче
«Авангард» и «Торпедо» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Балашихе. Игра состоится сегодня, 8 сентября, начало — в 17:00 мск. «Авангард» проводит второй домашний матч в нынешнем сезоне. Матч пропустит основной защитник омской команды Коди Франсон.
«Авангард»:
Бобков (Судницин);
Бондарев — Покка, Широков — Семёнов— Андригетто;
Мартынов— Чудинов, Шумаков — Пьянов — Бек;
Пивцакин— Войнов, Дедунов — Стась — Потапов;
Яремчук, Кошелев — Грачёв — Щербак.
«Торпедо»:
Линдбек (Тихомиров);
Баранцев — Орлов, Шрёдер — Щехура — Жафяров;
Геноуэй — Мишарин, Варнаков— Хауден— Шенфельд;
Волченков — Аляев, Шахворостов — Ильин — Бочаров;
Зборовский, Ураков— Белевич— Гончарук, Почивалов.
Наберёт ли минское «Динамо» первые очки в сезоне?
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