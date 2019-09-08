«Авангард» — «Торпедо»: Франсон не примет участия в матче

«Авангард» и «Торпедо» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Балашихе. Игра состоится сегодня, 8 сентября, начало — в 17:00 мск. «Авангард» проводит второй домашний матч в нынешнем сезоне. Матч пропустит основной защитник омской команды Коди Франсон.

«Авангард»:



Бобков (Судницин);

Бондарев — Покка, Широков — Семёнов— Андригетто;

Мартынов— Чудинов, Шумаков — Пьянов — Бек;

Пивцакин— Войнов, Дедунов — Стась — Потапов;

Яремчук, Кошелев — Грачёв — Щербак.

«Торпедо»:



Линдбек (Тихомиров);

Баранцев — Орлов, Шрёдер — Щехура — Жафяров;

Геноуэй — Мишарин, Варнаков— Хауден— Шенфельд;

Волченков — Аляев, Шахворостов — Ильин — Бочаров;

Зборовский, Ураков— Белевич— Гончарук, Почивалов.