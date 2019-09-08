Василевский и ассоциация игроков НХЛ подарили хоккейную форму школе «Салавата»

Сегодня, 8 сентября, при содействии программы «Цели и мечты» под эгидой Ассоциации игроков НХЛ и лично Андрея Василевского в распоряжение «юлаевской» СДЮШОР были переданы полные комплекты вратарской формы для пяти различных возрастов нашей спортшколы.



Сертификат на получение формы в рамках прошедшей церемонии вручил представитель Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги и агент Андрея Василевского – Дэн Мильштейн. Со словами благодарности в адрес школы он передал сертификат тренеру вратарей СДЮШОР «Салават Юлаев» Андрею Василевскому, после чего на экране Дворце спорта было показано видеообращение лучшего голкипера НХЛ прошлого сезона.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале «Салавата».