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«Спартак» — «Динамо» Мн: красно-белые внесли четыре изменения в состав

«Спартак» — «Динамо» Мн: красно-белые внесли четыре изменения в состав
Хоккей / КХЛ 0

Стал известен состав «Спартака» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо», который пройдёт на площадке красно-белых. Игра состоится сегодня, 8 сентября, начало — в 17:00 мск.

По сравнению с предыдущим матчем «Спартака» не примут участия в игре Александр Кутузов, Руслан Педан, Илья Аркалов и Геннадий Столяров. Вместо них заявлены Евгений Кулик, Андрей Кутейкин, Михаил Юньков и Вячеслав Лещенко. В предыдущей игре команда Олега Знарка проиграла московскому «Динамо» (2:3 ОТ).

«Спартак»:

Беспалов (Хомченко);
Херсли — Рылов, Карсумс — Зубов— Даугавиньш;
Кутейкин— Вишневский, Талалуев — Ганзл — Никонцев;
Гончаров — Кулик, Фёдоров— Злобин— Хохлачёв;
Шабловский — Никишин, Кокарев— Юньков— Лещенко.

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