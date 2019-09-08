«Спартак» — «Динамо» Мн: красно-белые внесли четыре изменения в состав
Стал известен состав «Спартака» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо», который пройдёт на площадке красно-белых. Игра состоится сегодня, 8 сентября, начало — в 17:00 мск.
По сравнению с предыдущим матчем «Спартака» не примут участия в игре Александр Кутузов, Руслан Педан, Илья Аркалов и Геннадий Столяров. Вместо них заявлены Евгений Кулик, Андрей Кутейкин, Михаил Юньков и Вячеслав Лещенко. В предыдущей игре команда Олега Знарка проиграла московскому «Динамо» (2:3 ОТ).
«Спартак»:
Беспалов (Хомченко);
Херсли — Рылов, Карсумс — Зубов— Даугавиньш;
Кутейкин— Вишневский, Талалуев — Ганзл — Никонцев;
Гончаров — Кулик, Фёдоров— Злобин— Хохлачёв;
Шабловский — Никишин, Кокарев— Юньков— Лещенко.
Знарок: меня тревожит большинство. Не нравится, что «Спартак» делает на льду
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