«Спартак» — «Динамо» Мн: красно-белые внесли четыре изменения в состав

Стал известен состав «Спартака» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо», который пройдёт на площадке красно-белых. Игра состоится сегодня, 8 сентября, начало — в 17:00 мск.

По сравнению с предыдущим матчем «Спартака» не примут участия в игре Александр Кутузов, Руслан Педан, Илья Аркалов и Геннадий Столяров. Вместо них заявлены Евгений Кулик, Андрей Кутейкин, Михаил Юньков и Вячеслав Лещенко. В предыдущей игре команда Олега Знарка проиграла московскому «Динамо» (2:3 ОТ).

«Спартак»:



Беспалов (Хомченко);

Херсли — Рылов, Карсумс — Зубов— Даугавиньш;

Кутейкин— Вишневский, Талалуев — Ганзл — Никонцев;

Гончаров — Кулик, Фёдоров— Злобин— Хохлачёв;

Шабловский — Никишин, Кокарев— Юньков— Лещенко.