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Макдэвид — о травме: затягивать процесс восстановления нельзя

Макдэвид — о травме: затягивать процесс восстановления нельзя
Хоккей / КХЛ 0

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид рассказал, как проходит восстановление после травмы колена.

«Не знаю, когда вернусь. Это не я решаю. Этим вопросом занимаются врачи и другие люди. Я только слушаю их. Как только доктор разрешит мне играть, я выйду на площадку.

Такое ощущение, что ничего не изменилось. Не хочу торопиться, но и затягивать процесс нельзя. Я должен убедиться, что с коленом всё в порядке. Мне очень повезло, что в «Ойлерз» великолепные врачи и что мной занимались отличные специалисты.

На восстановление после такой травмы уходит больше времени. Ключица — это кость. Тогда я не боялся нагружать себя. А вот с травмой такого плана я сталкиваюсь впервые и не хочу слишком торопиться. Но работать нужно, чтобы убедиться, что я восстановился», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

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