Теэму Пулккинен обновил клубный рекорд минского «Динамо»
«Спартак» принимает на своей площадке минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После первого периода подопечные Олега Знарка выигрывают со счётом 3:2. В ходе матча красно-белые уступали с разницей в две шайбы.
Одну из шайб в ворота красно-белых отправил нападающий Теэму Пулккинен. Финский форвард отличился в шестом матче подряд и обновил клубный рекорд.
Посмотреть видео гола Пулккинена можно на официальном сайте КХЛ.
«Спартак» вышел на матч в следующем составе:
Беспалов (Хомченко);
Херсли — Рылов, Карсумс — Зубов— Даугавиньш;
Кутейкин— Вишневский, Талалуев — Ганзл — Никонцев;
Гончаров — Кулик, Фёдоров— Злобин— Хохлачёв;
Шабловский — Никишин, Кокарев— Юньков— Лещенко.
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