Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Теэму Пулккинен обновил клубный рекорд минского «Динамо»

Теэму Пулккинен обновил клубный рекорд минского «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

«Спартак» принимает на своей площадке минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После первого периода подопечные Олега Знарка выигрывают со счётом 3:2. В ходе матча красно-белые уступали с разницей в две шайбы.

Одну из шайб в ворота красно-белых отправил нападающий Теэму Пулккинен. Финский форвард отличился в шестом матче подряд и обновил клубный рекорд.

Посмотреть видео гола Пулккинена можно на официальном сайте КХЛ.

«Спартак» вышел на матч в следующем составе:

Беспалов (Хомченко);
Херсли — Рылов, Карсумс — Зубов— Даугавиньш;
Кутейкин— Вишневский, Талалуев — Ганзл — Никонцев;
Гончаров — Кулик, Фёдоров— Злобин— Хохлачёв;
Шабловский — Никишин, Кокарев— Юньков— Лещенко.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент