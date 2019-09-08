Теэму Пулккинен обновил клубный рекорд минского «Динамо»

«Спартак» принимает на своей площадке минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После первого периода подопечные Олега Знарка выигрывают со счётом 3:2. В ходе матча красно-белые уступали с разницей в две шайбы.



Одну из шайб в ворота красно-белых отправил нападающий Теэму Пулккинен. Финский форвард отличился в шестом матче подряд и обновил клубный рекорд.

Посмотреть видео гола Пулккинена можно на официальном сайте КХЛ.

«Спартак» вышел на матч в следующем составе:



Беспалов (Хомченко);

Херсли — Рылов, Карсумс — Зубов— Даугавиньш;

Кутейкин— Вишневский, Талалуев — Ганзл — Никонцев;

Гончаров — Кулик, Фёдоров— Злобин— Хохлачёв;

Шабловский — Никишин, Кокарев— Юньков— Лещенко.