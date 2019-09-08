Скудра — о матче с «Амуром»: хорошая и некрасивая победа на выезде

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра подвёл итоги выездного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром» (2:1). «Трактор» одержал вторую победу в нынешнем сезоне, «Амур» продлил серию поражений до четырёх матчей.



«На мой взгляд, мы абсолютно провалили первый период. Постарались перестроиться, но, к сожалению, у нас выпало много игроков. Хорошая и некрасивая победа на выезде, я бы так сказал. Ребята молодцы, что смогли выстоять и забить голы в нужный момент. Это всё хорошо. Но мы уже говорили, что так начинать матчи просто не имеем права, несмотря на график. Здесь надо сделать правильные выводы», — сказал Скудра на пресс-конференции после матча.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля.