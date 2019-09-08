«Спартак» уступил минскому «Динамо», ведя в ходе матча со счётом 4:2

«Спартак» принимал минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и потерпел поражение со счётом 4:5. Белорусский клуб одержал первую победу в сезоне.
Гости уже к 9-й минуте встречи вели с разницей в две шайбы. Сначала точным броском отметился Александр Павлович, а затем Теэму Пулккинен укрепил преимущество «зубров». Красно-белые сумели не только отыграться, но и выйти вперёд ещё до сирены об окончании первого периода — шайбы на свой счёт записали Яков Рылов, Патрик Херсли и Михаил Юньков. Во втором периоде Мартиньш Карсумс забросил четвёртую шайбу в ворота минчан, на что белорусский клуб ответил голами Андрея Костицына и Стефана Эллиотта. В концовке третьего периода Михаил Стефанович реализовал большинство и вывел гостей вперёд.
10 сентября «Спартак» сыграет в Москве с «Авангардом», а минский клуб 12-го числа примет на своей площадке «Сибирь».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
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