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«Спартак» уступил минскому «Динамо», ведя в ходе матча со счётом 4:2

«Спартак» уступил минскому «Динамо», ведя в ходе матча со счётом 4:2
Хоккей / КХЛ 0

«Спартак» принимал минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и потерпел поражение со счётом 4:5. Белорусский клуб одержал первую победу в сезоне.

Гости уже к 9-й минуте встречи вели с разницей в две шайбы. Сначала точным броском отметился Александр Павлович, а затем Теэму Пулккинен укрепил преимущество «зубров». Красно-белые сумели не только отыграться, но и выйти вперёд ещё до сирены об окончании первого периода — шайбы на свой счёт записали Яков Рылов, Патрик Херсли и Михаил Юньков. Во втором периоде Мартиньш Карсумс забросил четвёртую шайбу в ворота минчан, на что белорусский клуб ответил голами Андрея Костицына и Стефана Эллиотта. В концовке третьего периода Михаил Стефанович реализовал большинство и вывел гостей вперёд.

10 сентября «Спартак» сыграет в Москве с «Авангардом», а минский клуб 12-го числа примет на своей площадке «Сибирь».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 сентября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Павлович – 07:14' (5x5)   0:2 Пулккинен (Мартынов) – 08:03' (5x5)   1:2 Рылов (Карсумс) – 09:06' (5x5)   2:2 Херсли (Зубов, Ганзл) – 12:07' (5x4)   3:2 Юньков (Лещенко) – 17:23' (5x5)   4:2 Карсумс – 23:30' (5x5)   4:3 Костицын (Паре, Готовец) – 24:31' (5x5)   4:4 Эллиотт (Демков) – 30:59' (5x5)   4:5 Стефанович (Эллиотт, Паре) – 57:45' (5x4)
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