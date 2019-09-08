«Авангард» обыграл «Торпедо» и одержал первую домашнюю победу в сезоне

«Авангард» принимал в Балашихе «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счётом 4:2 в пользу «ястребов».



В первом игровом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Тейлора Бека нижегородский клуб ответил голом Джордана Шрёдера в большинстве. Во втором периоде Станислав Бочаров отметился точным броском в формате «5 на 4» и вывел гостей вперёд, но омичи сравняли счёт стараниями Кирилла Семёнова, а чуть позже Сергей Шумаков в третий раз огорчил гостей. В третьем периода ворота «Торпедо» поразил Сергей Широков.



«Авангард» одержал первую домашнюю победу в нынешнем сезоне, а «Торпедо» потерпело третье поражение в четырёх встречах регулярного чемпионата. 10 сентября «ястребы» сыграют в Москве со «Спартаком», а команда Дэвида Немировски 11-го числа примет в Нижнем Новгороде ЦСКА.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.