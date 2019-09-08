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«Авангард» обыграл «Торпедо» и одержал первую домашнюю победу в сезоне

«Авангард» обыграл «Торпедо» и одержал первую домашнюю победу в сезоне
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» принимал в Балашихе «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счётом 4:2 в пользу «ястребов».

В первом игровом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Тейлора Бека нижегородский клуб ответил голом Джордана Шрёдера в большинстве. Во втором периоде Станислав Бочаров отметился точным броском в формате «5 на 4» и вывел гостей вперёд, но омичи сравняли счёт стараниями Кирилла Семёнова, а чуть позже Сергей Шумаков в третий раз огорчил гостей. В третьем периода ворота «Торпедо» поразил Сергей Широков.

«Авангард» одержал первую домашнюю победу в нынешнем сезоне, а «Торпедо» потерпело третье поражение в четырёх встречах регулярного чемпионата. 10 сентября «ястребы» сыграют в Москве со «Спартаком», а команда Дэвида Немировски 11-го числа примет в Нижнем Новгороде ЦСКА.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 сентября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Бек (Чудинов) – 14:42' (5x5)   1:1 Шрёдер (Щехура) – 19:52' (5x4)   1:2 Бочаров (Варнаков, Аляев) – 26:52' (5x4)   2:2 Семёнов (Покка, Широков) – 33:15' (5x5)   3:2 Шумаков (Мартынов, Андригетто) – 37:38' (5x4)   4:2 Широков (Семёнов, Бондарев) – 43:54' (5x5)
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