«Авангард» обыграл «Торпедо» и одержал первую домашнюю победу в сезоне

«Авангард» принимал в Балашихе «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счётом 4:2 в пользу «ястребов».
В первом игровом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Тейлора Бека нижегородский клуб ответил голом Джордана Шрёдера в большинстве. Во втором периоде Станислав Бочаров отметился точным броском в формате «5 на 4» и вывел гостей вперёд, но омичи сравняли счёт стараниями Кирилла Семёнова, а чуть позже Сергей Шумаков в третий раз огорчил гостей. В третьем периода ворота «Торпедо» поразил Сергей Широков.
«Авангард» одержал первую домашнюю победу в нынешнем сезоне, а «Торпедо» потерпело третье поражение в четырёх встречах регулярного чемпионата. 10 сентября «ястребы» сыграют в Москве со «Спартаком», а команда Дэвида Немировски 11-го числа примет в Нижнем Новгороде ЦСКА.
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 8 сентября 2019
-
20:42
-
20:33
-
19:56
-
19:27
-
19:23
-
18:52
-
18:40
-
18:11
-
17:59
-
17:49
-
17:27
-
16:20
-
16:12
-
16:02
-
15:39
-
15:20
-
15:03
-
14:46
-
14:24
-
14:02
-
13:46
-
13:21
-
13:00
-
12:48
-
12:22
-
12:20
-
11:40
-
11:10
-
10:45
-
10:24
-
10:00
-
09:45
-
09:29
-
09:15
-
09:06