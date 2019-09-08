Мэттьюс: выбор капитана «Торонто» не сильно изменит меня

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс считает, что быть капитаном команды — большая честь. Канадский клуб играет без капитана с февраля 2016 года.
«Конечно, всё зависит от того, кто будет капитаном. Но я не думаю, что выбор капитана сильно изменит меня. Каждый хоккеист является лидером, привносит что-то своё в игру команды. В нашей команде есть костяк. Хоккеисты, которые входят в него, должны прибавить, сказать нужные слова.
В каждой команде есть лидеры, и совсем необязательно человек с капитанской нашивкой является настоящим капитаном. Думаю, что это важно. У нас молодая команда, ребята растут, становятся яркими игроками. Когда придёт время, когда руководство сочтёт необходимым и почувствует, что может принять правильное решение, оно его примет.
Быть капитаном хоккейной команды — большая честь. Особенно в «Торонто». Посмотрите, какие легенды носили букву «С» на свитере. Вымпелы с их именами можно увидеть на нашем тренировочном катке. Мы знаем их имена, что они дали команде и городу, какими они были игроками. Так что быть капитаном «Торонто» — огромная честь», — цитирует Мэттьюса официальный сайт НХЛ.
- 8 сентября 2019
-
20:42
-
20:33
-
19:56
-
19:27
-
19:23
-
18:52
-
18:40
-
18:11
-
17:59
-
17:49
-
17:27
-
16:20
-
16:12
-
16:02
-
15:39
-
15:20
-
15:03
-
14:46
-
14:24
-
14:02
-
13:46
-
13:21
-
13:00
-
12:48
-
12:22
-
12:20
-
11:40
-
11:10
-
10:45
-
10:24
-
10:00
-
09:45
-
09:29
-
09:15
-
09:06