Мэттьюс: выбор капитана «Торонто» не сильно изменит меня

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс считает, что быть капитаном команды — большая честь. Канадский клуб играет без капитана с февраля 2016 года.



«Конечно, всё зависит от того, кто будет капитаном. Но я не думаю, что выбор капитана сильно изменит меня. Каждый хоккеист является лидером, привносит что-то своё в игру команды. В нашей команде есть костяк. Хоккеисты, которые входят в него, должны прибавить, сказать нужные слова.



В каждой команде есть лидеры, и совсем необязательно человек с капитанской нашивкой является настоящим капитаном. Думаю, что это важно. У нас молодая команда, ребята растут, становятся яркими игроками. Когда придёт время, когда руководство сочтёт необходимым и почувствует, что может принять правильное решение, оно его примет.



Быть капитаном хоккейной команды — большая честь. Особенно в «Торонто». Посмотрите, какие легенды носили букву «С» на свитере. Вымпелы с их именами можно увидеть на нашем тренировочном катке. Мы знаем их имена, что они дали команде и городу, какими они были игроками. Так что быть капитаном «Торонто» — огромная честь», — цитирует Мэттьюса официальный сайт НХЛ.

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