Знарок — о поражении в матче с «Динамо» Мн: надо не просто бегать, а бегать умно

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал поражение со счётом 4:5 в матче с минским «Динамо». В ходе встречи красно-белые выигрывали со счётом 4:2.



«Мы сегодня решили поиграть в открытый хоккей, что было непозволительно. По первому периоду — вроде было и движение, и моменты, но счёт 0:2. Потом, вроде бы вытащили, забросили четыре шайбы, но снова пошёл открытый хоккей. Тактические ошибки плюс не использовали свои моменты. А их было предостаточно. Надо не просто бегать, а бегать умно», — приводит слова Знарка официальный сайт КХЛ.

Белорусский клуб одержал первую победу в сезоне. 10 сентября «Спартак» сыграет в Москве с «Авангардом», а минский клуб 12-го числа примет на своей площадке «Сибирь».