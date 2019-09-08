Знарок — о поражении в матче с «Динамо» Мн: надо не просто бегать, а бегать умно
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал поражение со счётом 4:5 в матче с минским «Динамо». В ходе встречи красно-белые выигрывали со счётом 4:2.
«Мы сегодня решили поиграть в открытый хоккей, что было непозволительно. По первому периоду — вроде было и движение, и моменты, но счёт 0:2. Потом, вроде бы вытащили, забросили четыре шайбы, но снова пошёл открытый хоккей. Тактические ошибки плюс не использовали свои моменты. А их было предостаточно. Надо не просто бегать, а бегать умно», — приводит слова Знарка официальный сайт КХЛ.
Белорусский клуб одержал первую победу в сезоне. 10 сентября «Спартак» сыграет в Москве с «Авангардом», а минский клуб 12-го числа примет на своей площадке «Сибирь».
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