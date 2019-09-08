Вудкрофт: знали, что собой представляет «Спартак». Это тренерская команда

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги выездного матча со «Спартаком» (5:4). «Зубры» одержали первую победу в нынешнем сезоне.
«Мы знали, что собой представляет «Спартак». Тренерская команда, которая заставляет соперника платить за ошибки. Что касается игры — мы волновались, но старт получился довольно удачным, кроме того хочу отметить действия нашего вратаря. Дальше случилось то, что с командой происходит в последних матчах — отдали нити игры в руки соперника. Но продолжили бороться, отыгрались.
В третьем периоде чаша весов могла склониться в любую сторону. Но, наверное, мы чуть больше хотели этой победы. Кроме того, наш вратарь сделал несколько ключевых сейвов и дал нам возможность воспользоваться своим шансом и победить», — цитирует Вудкрофта официальный сайт КХЛ.
- 8 сентября 2019
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