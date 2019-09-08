В Омске продолжают разбирать «Арену-Омск»

В Омске продолжается разбор стадиона «Арена-Омск». Работы по демонтажу арены стартовали в начале сентября.
С лицевой части стадиона уже сняли фасад, раньше на нём был изображён ястреб, являющийся символом клуба. В прошлом году арену омского клуба признали аварийной, из-за чего команде пришлось переехать в Балашиху.
Ранее председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал, что новая арена в Омске будет построена к сезону-2022/23.
«Новая арена должна быть сдана в эксплуатацию в сентябре 2022 года. Это будет пятиэтажный многофункциональный комплекс площадью 52 тысячи квадратных метров, рассчитанный на 12 тысяч зрителей. На фасаде арены появится наш логотип в виде буквы «А». На мой взгляд, это очень важный момент, поскольку сразу понятно, кому принадлежит стадион. Арена рассчитана на проведение трансформации для проведения концертов и других мероприятий. Парковка будет рассчитана на 1300 мест. Стоимость составит 10 млрд рублей», — сообщил Крылов.
- 8 сентября 2019
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