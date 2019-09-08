Капитан «Авангарда» Алексей Емелин выбыл из строя на три месяца

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин выбыл на три месяца из-за проблем со спиной, информирует «Спорт-экспресс».
В нынешнем сезоне на счету 33-летнего хоккеиста один матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В сезоне-2018/19 защитник отыграл в 48 матчах регулярного чемпионата КХЛ, записав на свой счёт пять заброшенных шайб и 14 результативных передач при показателе полезности «+1». В плей-офф Емелин принял участие в 19 встречах и отметился 5 (1+4) очками. Перед стартом регулярного чемпионата хоккеист был назначен капитаном омского клуба.
В прошлом сезоне «Авангард» добрался до финала Кубка Гагарина, где проиграл в четырёх матчах хоккеистам ЦСКА. В нынешнем сезоне «ястребы» одержали три победы в четырёх встречах регулярного чемпионата.
- 8 сентября 2019
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