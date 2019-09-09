Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Плющев: уменьшение площадок на аренах КХЛ повлияло на игру

Плющев: уменьшение площадок на аренах КХЛ повлияло на игру
Хоккей / КХЛ 0

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал изменения, связанные с уменьшением размера игровых площадок КХЛ.

«Уменьшение площадок на ряде арен КХЛ повлияло на игру, на данном этапе сделало её более хаотичной. Но это вопрос времени – через несколько туров адаптация пройдёт, команды наберут практику и оптимальную форму.

В целом уменьшение площадок в КХЛ мне нравится. Мы видим более плотный и более современный хоккей, рано или поздно это даст импульс развитию всей нашей школы.

Сейчас главное, чтобы тренеры правильно выстраивали игру, в целом ряде клубов это самая большая проблема. Хоккей маленьких площадок не терпит рыхлости, прежде всего тренерской», – приводит слова Плющева Russia-hockey.ru.

Пулккинен о победе над «Спартаком»: наконец-то первая победа!
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент