Плющев: уменьшение площадок на аренах КХЛ повлияло на игру

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал изменения, связанные с уменьшением размера игровых площадок КХЛ.



«Уменьшение площадок на ряде арен КХЛ повлияло на игру, на данном этапе сделало её более хаотичной. Но это вопрос времени – через несколько туров адаптация пройдёт, команды наберут практику и оптимальную форму.



В целом уменьшение площадок в КХЛ мне нравится. Мы видим более плотный и более современный хоккей, рано или поздно это даст импульс развитию всей нашей школы.



Сейчас главное, чтобы тренеры правильно выстраивали игру, в целом ряде клубов это самая большая проблема. Хоккей маленьких площадок не терпит рыхлости, прежде всего тренерской», – приводит слова Плющева Russia-hockey.ru.

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