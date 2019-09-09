Плющев: уменьшение площадок на аренах КХЛ повлияло на игру
Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал изменения, связанные с уменьшением размера игровых площадок КХЛ.
«Уменьшение площадок на ряде арен КХЛ повлияло на игру, на данном этапе сделало её более хаотичной. Но это вопрос времени – через несколько туров адаптация пройдёт, команды наберут практику и оптимальную форму.
В целом уменьшение площадок в КХЛ мне нравится. Мы видим более плотный и более современный хоккей, рано или поздно это даст импульс развитию всей нашей школы.
Сейчас главное, чтобы тренеры правильно выстраивали игру, в целом ряде клубов это самая большая проблема. Хоккей маленьких площадок не терпит рыхлости, прежде всего тренерской», – приводит слова Плющева Russia-hockey.ru.
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