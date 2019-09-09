Минское «Динамо» — самая забивная и самая пропускающая команда КХЛ

Минское «Динамо» 8 сентября одержало свою первую победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20, взяв верх над московским «Спартаком» (5:4).



Таким образом, после четырёх матчей сезона у минского клуба в активе два очка. Подопечные Крэйга Вудкрофта наряду с «Ак Барсом» забивают больше всех в КХЛ — у «зубров» 13 заброшенных шайб. Помимо этого, «Динамо» также больше всех в лиге пропускает — 16 голов.



Напомним, в последних двух сезона минский клуб не принимал участия в розыгрышах Кубка Гагарина. За 11 лет выступлений в КХЛ белорусский коллектив четыре раза выходил в плей-офф, ни разу не преодолев планку первого раунда.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Вратарь минского «Динамо» Осипков: хотелось чуть ли не из штанов выпрыгнуть