В. Карлссон — о контракте на $ 47,2 млн: очень приятно, именно этого я добивался

Нападающий Вильям Карлссон прокомментировал подписание нового контракта с «Вегас Голден Найтс» на восемь лет и $ 47,2 млн.



«Это очень приятно. Именно этого я добивался после первого сезона в „Голден Найтс“. Я очень счастлив заключённой сделке, она долгосрочная. Теперь я об этом не думаю и фокусируюсь на хоккее. Я вижу себя жителем Лас-Вегаса и в будущем тоже. Я рассматриваю Вегас как второй дом.



Последний год стал для меня разочарованием. Думаю, что я мог сыграть лучше. Сезон был неровным, у меня были непростые отрезки, когда всё шло не по-моему. Надеюсь, я смогу найти стабильность, которая у меня была в первый год в Вегасе, и результативнее играть в атаке.



Я бы солгал, если сказал, что на второй год давление не было сильнее, чем в первый. Перед первым сезоном его даже и не было, были только мои ожидания. Соперники не ожидали того, что я сделал — никто, включая меня самого. Я не думал, что заброшу 43 шайбы», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.