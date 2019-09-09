Майер: «Сан-Хосе» нужно взять с собой гнев из прошлого плей-офф

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майер поделился ожиданиями от грядущего сезона НХЛ.



«Наш выход в финал конференции? Всякий раз, когда заходишь так далеко, подходишь к цели так близко, что до неё можно дотянуться рукой, от поражения очень расстраиваешься. Но немного того гнева надо взять с собой в новый сезон, в котором нашей целью будет, естественно, победа в Кубке Стэнли. Сейчас мы готовимся к сезону, но когда он начнётся, будет новый год, будет новый шанс.



Если честно, я не большой приверженец статистики. Не буду говорить, что должен забить 40 или 30 голов. Я просто стараюсь на максимуме, работаю так усердно, как могу, делаю всё, что зависит от меня. Но по большей части для меня главной является команда. Я стараюсь помогать команде добиваться успеха. И если это удаётся, то я знаю, что личный успех тоже придёт.



Визит НХЛ в Швейцарию? Это крайне важно. Хоккейный рынок в Швейцарии вырос. Хоккеем стало заниматься много мальчишек. Это здорово для всех, и для нас в том числе. Поэтому мы тоже стараемся помогать им летом и всячески поддерживаем», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

«Сан-Хосе» поставил всё на Карлссона. Это будет провал? «Шаркс» надо выигрывать в ближайшие два-три года, или сделка может стать провальной.